De Laurentiis: «Il segreto del Napoli? Abbiamo eliminato le pecore nere» (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa nel corso di un incontro a cui ha partecipato nella sede del Coni. A De Laurentiis è stato chiesto quali siano i segreti del Napoli, che sta disputando una straordinaria stagione. Il presidente ha parlato della capacità di fare mercato dimostrata dal club, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e anche del coraggio che ha avuto la società ad eliminare dallo spogliatoio le pecore nere. Il riferimento è ovviamente a chi è andato via in estate. De Laurentiis ha detto chiaramente che chi arriva a scadenza del contratto e non si è mai sentito partenopeo è meglio che vada altrove. Il Napoli non ha avuto difficoltà a mandare via chi non voleva più stare nel ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente delAurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa nel corso di un incontro a cui ha partecipato nella sede del Coni. A Deè stato chiesto quali siano i segreti del, che sta disputando una straordinaria stagione. Il presidente ha parlato della capacità di fare mercato dimostrata dal club, con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e anche del coraggio che ha avuto la società ad eliminare dallo spogliatoio le. Il riferimento è ovviamente a chi è andato via in estate. Deha detto chiaramente che chi arriva a scadenza del contratto e non si è mai sentito partenopeo è meglio che vada altrove. Ilnon ha avuto difficoltà a mandare via chi non voleva più stare nel ...

