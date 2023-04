De Laurentiis: «Il caro biglietti? In Champions il Milan incasserà il doppio del Napoli» (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è intervenuto come ospite ad un evento organizzato dal Coni. De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Ha parlato della sconfitta del Napoli contro il Milan, del coraggio che ha avuto la società in estate a fare pulizia nello spogliatoio cacciando le pecore nere (le ha definite così), ma anche della festa scudetto e degli scontri avvenuti in Curva domenica sera, in occasione della partita contro i rossoneri. Ha commentato persino lo scontro di Spalletti con Maldini. E ovviamente il caso ultras, che ha definito delinquenti e le polemiche sul costo dei biglietti di Champions. De Laurentiis ci ha tenuto a rimarcare che il Milan, dai biglietti per i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Il presidente del, Aurelio De, è intervenuto come ospite ad un evento organizzato dal Coni. Deha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa. Ha parlato della sconfitta delcontro il, del coraggio che ha avuto la società in estate a fare pulizia nello spogliatoio cacciando le pecore nere (le ha definite così), ma anche della festa scudetto e degli scontri avvenuti in Curva domenica sera, in occasione della partita contro i rossoneri. Ha commentato persino lo scontro di Spalletti con Maldini. E ovviamente il caso ultras, che ha definito delinquenti e le polemiche sul costo deidi. Deci ha tenuto a rimarcare che il, daiper i ...

