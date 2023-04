De Laurentiis ieri dal questore a visionare i filmati, non arretra sulla legalità (Corsera) (Di martedì 4 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis non arretra sulla legalità. Non intende fare passi indietro. Lo ricorda Monica Scozzafava che sul Corriere della Sera scrive che ieri il presidente del Napoli era dal questore Alessandro Giuliani (il figlio di Boris Giuliani vittima della mafia). ieri il patron partenopeo era negli uffici del questore Alessandro Giuliani. A chiedere conto dei filmati delle telecamere (oltre 200), a percorrere, deciso, la strada della legalità: «Gli stadi non possono essere un porto franco», ripete tutte le volte. De Laurentiis è (sarà) il presidente del terzo scudetto ma è anche l’uomo più odiato dagli ultrà. Ma non arretra di un centimetro. La sua battaglia contro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Aurelio Denon. Non intende fare passi indietro. Lo ricorda Monica Scozzafava che sul Corriere della Sera scrive cheil presidente del Napoli era dalAlessandro Giuliani (il figlio di Boris Giuliani vittima della mafia).il patron partenopeo era negli uffici delAlessandro Giuliani. A chiedere conto deidelle telecamere (oltre 200), a percorrere, deciso, la strada della: «Gli stadi non possono essere un porto franco», ripete tutte le volte. Deè (sarà) il presidente del terzo scudetto ma è anche l’uomo più odiato dagli ultrà. Ma nondi un centimetro. La sua battaglia contro ...

