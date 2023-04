(Di martedì 4 aprile 2023)sconfitto in casa per 0-4 dalnell’ultimo turno di campionato, un risultato decisamente inaspettato che ha sorpreso tutti.che dal punto di vista della classifica non pesa dato che gli azzurri restano a sedici lunghezze dLazio seconda ma che allo stesso tempo preoccupa in vista dell’impegno di Champions League. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato quelle che sono state le dichiarazioni del presidente Denegli spogliatoialdella partita. Il discorsoDi seguito il virgolettato riportato dal quotidiano in merito alle parole del patron azzurro nei confronti degli azzurri: “È andata così, ci è riuscito tutto male! ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NapoliAddict : De Laurentiis ha parlato alla squadra dopo la sconfitta: retroscena al termine di Napoli-Milan #Napoli… - sportli26181512 : De Laurentiis attacca la Uefa su Milan-Napoli: 'Ridicolo. Schiavi di un ministero del calcio': Il presidente del Na… - 1926_cri : @peppology @Kekko_2605 Però Osimhen ha parlato di piccolo problema e De Laurentiis ha parlato di 2 settimane quindi qualcosa sanno - antonellaa262 : Il presidente del Calcio Napoli, Aurelio De Laurentiis, all’uscita dall’assemblea della Lega Serie A, ha parlato de… - sportli26181512 : De Laurentiis: 'Il Milan è portato sapientemente avanti da Maldini e Scaroni, ha buonissimi giocatori. Partite da t… -

... Corrado Ferlaino - Aurelio DeCorrado Ferlaino haa Rai Gr Parlamento della sconfitta del Napoli contro il Milan, ma anche dei problemi che riguardano il tifo organizzato. L'ex ...Negli anni Deha spessodi come volesse trasformare l'ex San Paolo in un luogo più vicino ad un teatro, (o per meglio dire un cinema), ponendo anche l'accento sul famigerato '...... direttore del Corriere dello Sport, che in un'intervista a Radio24 hadelle condizioni ... DE: OSIMHEN FUORI PER UN PAIO DI SETTIMANE "Osimhen dovrebbe stare fuori per un paio di ...

De Laurentiis ha parlato alla squadra dopo la sconfitta: retroscena al termine di Napoli-Milan Spazio Napoli

Alessandro Cosentino, leader gruppo Fedayn, ha parlato a Canale 21 prima dell'inizio della partita contro il Milan: "Era giusto rispondere a tutte le accuse che il signor De Laurentiis negli ultimi me ...Alessandro Cosentino, leader gruppo Fedayn, ha parlato a Canale 21 prima dell'inizio della partita contro il Milan: "Era giusto rispondere a tutte le accuse che il signor De Laurentiis negli ultimi me ...