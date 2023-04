De Laurentiis: “Fuori e delinquenti dallo stadio. Festa Scudetto? Ma non è che ci stiamo portando iella?” – VIDEO (Di martedì 4 aprile 2023) Aurelio De Laurentiis tra disordini in Curva e tricolore. Il patron azzurro parla della protesta ultras e della Festa Scudetto. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha commentato le tensioni in Curva e il possibile rinnovo del contratto di Kvaratshkelia, annunciando inoltre che la Festa Scudetto si terrà allo stadio. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate all’uscita del palazzo del Coni, a Roma. De Laurentiis ha condannato gli scontri tra i tifosi del Napoli durante la partita persa 0-4 con il Milan, definendo i responsabili “delinquenti” e auspicando l’adozione della legge della Thatcher per porre fine a questo fenomeno. “Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e la si ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 aprile 2023) Aurelio Detra disordini in Curva e tricolore. Il patron azzurro parla della protesta ultras e della. Il presidente del Napoli, Aurelio De, ha commentato le tensioni in Curva e il possibile rinnovo del contratto di Kvaratshkelia, annunciando inoltre che lasi terrà allo. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate all’uscita del palazzo del Coni, a Roma. Deha condannato gli scontri tra i tifosi del Napoli durante la partita persa 0-4 con il Milan, definendo i responsabili “” e auspicando l’adozione della legge della Thatcher per porre fine a questo fenomeno. “Questa è una storia che dura da 50 anni. Finché non si prende la legge della Thatcher e la si ...

