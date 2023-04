De Laurentiis frecciata agli ex: “Abbiamo mandato via tutte le pecore nere” (Di martedì 4 aprile 2023) De Laurentiis senza mezzi termini ha lanciato una clamorosa stoccata a gli ex azzurri ceduti la scorsa estate. Aurelio De Laurentiis, presidente della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il “Forum sugli stadi” organizzato presso il Coni. Tra i molti argomenti trattati, una dichiarazione in particolare sembra rivolta a ex calciatori azzurri ceduti la scorsa estate. “Segreti della stagione? Saper fare il mercato, non avere alcuna difficoltà a levare le pecore nere. Si può anche arrivare a scadenza contrattuale. Visto che non ti sei mai sentito partenopeo o colore azzurro è bene che tu vada altrove“. Il presidente De Laurentiis ha anche fatto riferimento ad una vecchia confessione di Silvio Berlusconi, in cui l’ex presidente del Milan voleva Maradona nella sua squadra. “C’è una ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 aprile 2023) Desenza mezzi termini ha lanciato una clamorosa stoccata a gli ex azzurri ceduti la scorsa estate. Aurelio De, presidente della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il “Forum sugli stadi” organizzato presso il Coni. Tra i molti argomenti trattati, una dichiarazione in particolare sembra rivolta a ex calciatori azzurri ceduti la scorsa estate. “Segreti della stagione? Saper fare il mercato, non avere alcuna difficoltà a levare le. Si può anche arrivare a scadenza contrattuale. Visto che non ti sei mai sentito partenopeo o colore azzurro è bene che tu vada altrove“. Il presidente Deha anche fatto riferimento ad una vecchia confessione di Silvio Berlusconi, in cui l’ex presidente del Milan voleva Maradona nella sua squadra. “C’è una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : De Laurentiis frecciata agli ex: 'Abbiamo mandato via tutte le pecore nere' #Champions #DeLaurentiis #Maradona… - areanapoliit : De Laurentiis, clamorosa frecciata: 'Abbiamo mandato via le pecore nere' -