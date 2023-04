De Laurentiis è una furia | il commento sugli scontri di Napoli-Milan

(Di martedì 4 aprile 2023) Continuano ad arrivare le reazioni dopo gliin Curva tra tifosi, durante la partita del campionato di Serie A tra. “E’ una storia che dura da 50 anni, finché non si prende la legge della Thatcher, mutandola in Italia, avremo sempre questi problemi”. Sono le dichiarazioni di Aurelio De, presidente del, a margine del convegno “Verso lo stadio del futuro” organizzato dalla Serie A al Coni. “Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio, mortificando famiglie e veri tifosi con episodi che sono sotto gli occhi di tutti”. Foto di Ettore Ferrari / AnsaSulla squadra: “a forza di parlare di festa Scudetto non è che ci portiamo iella da soli e ci si ammoscia lo scudetto? I napoletani già stanno festeggiando in tutta la città e di ...

Dopo gli scontri e la clamorosa protesta dei tifosi al "Maradona" in occasione di Napoli - Milan, Aurelio De invoca la legge Thatcher anche in Italia.

Aurelio De Laurentiis ha parlato del Napoli e sui fatti accaduti in curva durante la sfida contro il Milan a margine del Forum sugli stadi organizzato al Coni.