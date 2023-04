De Laurentiis attacca gli ex Napoli | “Addio alle pecore nere!”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 4 aprile 2023) Aurelio De, presidente del, ha parlato ai microfoni della stampa durante l’evento ‘Il futuro degli stadi in Italia’ organizzato dalla Lega Serie A al Coni. Tra i tanti temi trattati c’è stata anche una domanda in riferimento alla stagione straordinaria disputata finora dalla sua squadra. Risposta diretta quella di Deche ha parlato anche di “nere” facendo riferimento a qualche ex calciatore delche ha lasciato la squadra nell’ultima sessione di mercato. Frecciata a Insigne e compagni? Questa la risposta del presidente Deche ha lanciato una frecciata anche a chi ha lasciato il: La nostra forza è in primis saper fare mercato, non avere alcuna difficoltà a privarsi delle...