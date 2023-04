De Giovanni | “Terrorizzato dal clima velenoso La festa Scudetto non deve essere rovinata”

Leggi su napolipiu

(Di martedì 4 aprile 2023) Maurizio Derivela che èdalche c’è attorno al Napoli e vuole che lanonMaurizio Deha espresso il suo parere sugli avvenimenti di domenica nella curva B di Napoli in occasione del match contro il Milan. A Radio Marte lo scrittore ha dichiarato: “La violenza è l’atto delinquenziale. Chi alza le mani, insomma, è delinquente. Dobbiamo tenere gli occhi sulla palla, come si suol dire. Non dobbiamo perdere di vista il confine. Le persone possono anche parlare a vanvera, ma se ci sono offese e diffamazioni, è giusto querelare. Diverso, invece, è se si ricorre alla violenza. Non si può associare chi parla a chi alza le mani. Tutti abbiamo ...