De Giovanni: “Settori popolari devono avere prezzi bassi. Violenti in galera” (Di martedì 4 aprile 2023) Maurizio De Giovanni scrittore autore di bestseller parla degli scontri tra ultras in Napoli-Milan e del caro biglietti. Durante una intervista a Corriere dello Sport, il famoso scrittore napoletano dice: “Non temo di perdere lo scudetto, temo che la situazione s’incancrenisca. Che non si possa più andare allo stadio con serenità. Che non si possa più tifare. Temo che ci scappi il morto“. Napoli, Ultras e Biglietti: intervista De Giovanni È arrabbiato? «Quello che è successo domenica è inguardabile e non sopportabile. Urge un tavolo: il Napoli, le istituzioni e il tifo organizzato non violento devono dialogare. Subito. Altrimenti si va incontro a rischi di violenza anche durante l’eventuale festa-scudetto. Anche nei confronti di chi non c’entra niente». Lei è un grande tifoso. «Io sono estraneo alle forze dell’ordine, alle istituzioni, ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 aprile 2023) Maurizio Descrittore autore di bestseller parla degli scontri tra ultras in Napoli-Milan e del caro biglietti. Durante una intervista a Corriere dello Sport, il famoso scrittore napoletano dice: “Non temo di perdere lo scudetto, temo che la situazione s’incancrenisca. Che non si possa più andare allo stadio con serenità. Che non si possa più tifare. Temo che ci scappi il morto“. Napoli, Ultras e Biglietti: intervista DeÈ arrabbiato? «Quello che è successo domenica è inguardabile e non sopportabile. Urge un tavolo: il Napoli, le istituzioni e il tifo organizzato non violentodialogare. Subito. Altrimenti si va incontro a rischi di violenza anche durante l’eventuale festa-scudetto. Anche nei confronti di chi non c’entra niente». Lei è un grande tifoso. «Io sono estraneo alle forze dell’ordine, alle istituzioni, ...

