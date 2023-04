DAZN, abbonamento super scontato per chi ritorna (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid La nota azienda DAZN può contare al momento un gran numero di utenti. A quanto pare, però, questo non basta. L’azienda ha infatti deciso di invitare alcuni ex clienti a tornare con una super promozione. I fortunati potranno infatti riattivare l’abbonamento a DAZN Standard ad un prezzo scontato del 50%. Questa promozione sarà valida per tre mesi. DAZN Standard, per gli ex clienti l’abbonamento è ora scontato del 50% Per alcuni fortunati ex clienti di DAZN è arrivata un’occasione davvero imperdibile. Come già accennato in apertura, infatti, la nota azienda di contenuti streaming ha deciso di proporre a questi utenti l’abbonamento alla piattaforma ad un prezzo scontato. In particolare, ... Leggi su tecnoandroid (Di martedì 4 aprile 2023) TecnoAndroid La nota aziendapuò contare al momento un gran numero di utenti. A quanto pare, però, questo non basta. L’azienda ha infatti deciso di invitare alcuni ex clienti a tornare con unapromozione. I fortunati potranno infatti riattivare l’Standard ad un prezzodel 50%. Questa promozione sarà valida per tre mesi.Standard, per gli ex clienti l’è oradel 50% Per alcuni fortunati ex clienti diè arrivata un’occasione davvero imperdibile. Come già accennato in apertura, infatti, la nota azienda di contenuti streaming ha deciso di proporre a questi utenti l’alla piattaforma ad un prezzo. In particolare, ...

