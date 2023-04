Davide Ancelotti saluta il Real? Si è liberato un posto al Basilea

(Di martedì 4 aprile 2023)potrebbe lasciare ilMadrid, in cui fa il vice allenatore del padre: si è liberata la panchina delDopo anni a fare il vice allenatore del padre Carlo,potrebbe a breve iniziare una nuova carriera da tecnico. Secondo quanto riportato da Marca, potrebbe infatti lasciare ilMadrid: si èunaled è in lizza fra i candidati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

'Nonostante la sua età, ha attraversato le panchine più importanti d'Europa. Ha acquisito esperienza da tutti i campionati e ora ha deciso di iniziare una nuova fase'. Davide Ancelotti è ad un passo dal diventare allenatore del Basilea. Lo scrive Marca. Il figlio di Carlo Ancelotti ha deciso di iniziare la sua carriera da solo, scrive il quotidiano spagnolo.

Davide Ancelotti è pronto a spiccare il volo con le proprie ali. Dalla Spagna, infatti, danno ormai per certo il passaggio del 33enne sulla panchina del Basilea.