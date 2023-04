Davide Ancelotti ad un passo dalla panchina del Basilea Marca

(Di martedì 4 aprile 2023)è ad undal diventare allenatore del. Lo scrive. Il figlio di Carloha deciso di iniziare la sua carriera da solo, scrive il quotidiano spagnolo ed è vicinissimo alla firma con il club svizzero. “Il futuro di, figlio del tecnico del Real Madrid e membro chiave del suo staff tecnico, comincia a farsi più chiaro. L’italiano ha deciso di iniziare la sua carriera da solo ed è diventato il principale candidato a prendere le redini del, una delle principali squadre svizzere e una costante in Champions League”.era vicino a diventare l’allenatore dell’Everton, ma poi l’operazione non si è concretizzata ed ha continuato al ...

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Da padre in figlio. In Spagna danno ormai per certo che Davide Ancelotti, figlio di Carlo, sarà il prossimo allenatore della squadra svizzera del Basilea. Davide attualmente ha ...ROMA - Se il futuro di Carlo Ancelotti al Real Madrid (o altrove) è ancora tutto da scrivere, sembra comunque lontano dai blancos quello del figlio Davide. Secondo quanto riferito da Marca, infatti, ...