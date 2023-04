«Dateci tutto!» incappucciati e armati di coltello rapinano minorenni | baby gang terrorizza giovanissimi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 aprile 2023) Ostia. Nonostante la giovane età, il loro modus operandi ricorda quello di delinquenti di lungo corso. Ad agire, unaspietata e armata diche una volta individuate le vittime non esita a mettere in atto comportamenti violenti a danno di giovanissime vittime. Nel territorio gli episodi, che stanno spargendo terrore tra i, sono sempre più frequenti e l’ultimo è accaduto domenica scorsa.fuori controllo, aggressioni razziste e omofobe: clochard pestato e ricoperto di rifiuti L’aggressione dellacon tanto diCome dicevamo, l’ultimo episodio che ha visto protagonista laè avvenuto domenica sera, su un tratto di via delle Molucche. ...