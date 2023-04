"Date a noi quei soldi". Luca Zaia, l'appello a Giorgia Meloni è un terremoto (Di martedì 4 aprile 2023) «Il Veneto si candida a essere la terra dei giovani. Lo scriva, ci tengo. Chi li lascia indietro è destinato a perdersi. È inutile criticarli perché hanno il tatuaggio, il piercing, se gli piace il rap invece del pop. Sono le stesse critiche, con argomenti diversi, che i nostri nonni facevano ai nostri genitori. Voglio che tutte le leggi approvate dal Consiglio regionale siano “young friendly”, amiche dei giovani». Presidente, è ambizioso, l'Italia è il terzo Paese più vecchio al mondo. «Le cito i dati: stiamo parlando di una regione che si avvicina ai 200 miliardi di Pil. L'indicatore di febbraio dice “+12.700 occupati”, 2018 è la statistica migliore dal 2018. Il nostro vero problema, è paradossale, è che mancano lavoratori. Le aziende vorrebbero assumerne di più, siamo in piena espansione». Serve più manodopera straniera? «Innanzitutto bisogna difendere il mercato interno, chi un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) «Il Veneto si candida a essere la terra dei giovani. Lo scriva, ci tengo. Chi li lascia indietro è destinato a perdersi. È inutile criticarli perché hanno il tatuaggio, il piercing, se gli piace il rap invece del pop. Sono le stesse critiche, con argomenti diversi, che i nostri nonni facevano ai nostri genitori. Voglio che tutte le leggi approvate dal Consiglio regionale siano “young friendly”, amiche dei giovani». Presidente, è ambizioso, l'Italia è il terzo Paese più vecchio al mondo. «Le cito i dati: stiamo parlando di una regione che si avvicina ai 200 miliardi di Pil. L'indicatore di febbraio dice “+12.700 occupati”, 2018 è la statistica migliore dal 2018. Il nostro vero problema, è paradossale, è che mancano lavoratori. Le aziende vorrebbero assumerne di più, siamo in piena espansione». Serve più manodopera straniera? «Innanzitutto bisogna difendere il mercato interno, chi un ...

