Danilo | «Giusta l’espulsione a Lukaku Bremer deve crescere»

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 aprile 2023) Il difensore della Juventusha commentato ai microfoni di Mediaset il pari della sua squadra contro l’Inter. EPISODI – Il difensore e capitano della Juventusha parlato così del pari contro l’Inter: «Niente di complicato,ha segnato e ha zittito la curva. Facile il lavoro dell’arbitro che è normale lo ammonisca per poi espellerlo.la sua espulsione. Parliamo di Juventus-Inter semifinale di Coppa Italia, gli animi sono esaltati e c’è la rivalità. Il rispettostare sopra tutto, ma è normale il nervosismo. Non possiamo sprecare energie per queste cose, dobbiamo concentrarci sul campo e mancano ancora 90 minuti.sa che ha preso di mano la palla, fa parte di un percorso di un giovane cheimparare e. ...