Daniele Dal Moro va a prendere Oriana Marzoli fuori lo studio del GFVip (Di martedì 4 aprile 2023) Daniele Dal Moro ieri sera è andato a Roma e – nonostante non fosse stato invitato nel parterre dei vipponi eliminati – si è presentato fuori gli studi del Grande Fratello Vip per aspettare Oriana Marzoli. Lo ha fatto in grande stile: con un van nero con la scritta ‘vas a flipar’, ovvero ‘spaccheremo / ci divertiremo’. HA NOLEGGIATO UN VAN E C’HA FATTO SCRIVERE “VAS A FLIPAR” . 118, NINO NINO, NON MI SENTO BENE #oriele pic.twitter.com/ARXnu0FCZd — Giorgi cara Giorgi (@giorgiabas1) April 4, 2023 Ddm che sale su una macchina con scritto sopra “VAS A FLIPAR” LUI STA ARRIVANDOOOOO#oriele pic.twitter.com/gUNcVPJtP2 — sisonokevin (@oriele era) April 4, 2023 Alcuni fan hanno pure inseguito il van, ma dove sia stato diretto (e chi c’era sopra) non è dato al momento saperlo, ma a giudicare da questa ... Leggi su biccy (Di martedì 4 aprile 2023)Dalieri sera è andato a Roma e – nonostante non fosse stato invitato nel parterre dei vipponi eliminati – si è presentatogli studi del Grande Fratello Vip per aspettare. Lo ha fatto in grande stile: con un van nero con la scritta ‘vas a flipar’, ovvero ‘spaccheremo / ci divertiremo’. HA NOLEGGIATO UN VAN E C’HA FATTO SCRIVERE “VAS A FLIPAR” . 118, NINO NINO, NON MI SENTO BENE #oriele pic.twitter.com/ARXnu0FCZd — Giorgi cara Giorgi (@giorgiabas1) April 4, 2023 Ddm che sale su una macchina con scritto sopra “VAS A FLIPAR” LUI STA ARRIVANDOOOOO#oriele pic.twitter.com/gUNcVPJtP2 — sisonokevin (@oriele era) April 4, 2023 Alcuni fan hanno pure inseguito il van, ma dove sia stato diretto (e chi c’era sopra) non è dato al momento saperlo, ma a giudicare da questa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Ecco perché Sanna Marin non ha perso la Finlandia, ma ha perso il governo [dal nostro inviato Daniele Castellani Pe… - ItaliaaTavola : Quando un uovo sodo può diventare una 'dichiarazione romantica' Anche il reality del Grande Fratello in questa ediz… - LaVeritaWeb : Dalla protezione dell’allevamento di mucche e maiali dipende la filiera lunga del made in Italy che vale circa 80 m… - maistorosa958 : RT @BITCHYFit: Daniele Dal Moro va a prendere Oriana Marzoli fuori lo studio del GFVip - GIUSEPPA20 : RT @BITCHYFit: Daniele Dal Moro va a prendere Oriana Marzoli fuori lo studio del GFVip -