D’Ambrosio | ricorso Inter accolto a metà | via la multa

Confermate le due giornate di squalifica per D'Ambrosio, ricorso accolto parzialmente per l'Inter che aveva chiesto la riduzione delle due giornate di squalifica inflitte a Danilo D'Ambrosio, dopo il battibecco con Paredes al fischio finale di Inter-Juventus. Il 33 nerazzurro salterà anche la sfida contro la Salernitana, mentre è stata tolta l'ammenda. "A spostare l'attenzione, ieri, la decisione del Giudice Sportivo sul ricorso contro le due giornate di squalifica a Danilo D'Ambrosio dopo il litigio con Paredes nel finale di Inter-Juventus. È stato accolto a metà: cancellati i 5mila euro di multa, ma non lo stop per la prossima partita. In viale della Liberazione è stata vissuta ...

Ricorso dell'Inter accolto solo in parte contro la squalifica di Danilo D'Ambrosio. D'Ambrosio è stato espulso in seguito ad un battibecco con Leandro Paredes. Il Giudice Sportivo gli ha comminato due giornate di squalifica e 5.000 euro di multa, così l'Inter ha fatto ricorso. La Corte Sportiva d'Appello ha però respinto parzialmente il ricorso del club: tolta la multa, ma resta la squalifica, salterà il match con la Salernitana.