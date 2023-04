Damasco | ' 2 civili uccisi in un attacco israeliano'

(Di martedì 4 aprile 2023) Duesono statiin unin Siria, il quartodel genere in meno di una settimana, ha detto l'agenzia di stampa statale siriana Sana. "Alle 0:15 (23:15 di ieri in ...

... secondo la ong, ha preso di mira un radar nella campagna di Sweida, mentre un altro ha colpito una fabbrica di vetro nella zona di Al - Kiswah nella campagna di, uccidendo i due. In ...I media di Stato siriani accusano Israele di aver organizzato attacchi aerei nella periferia sud di, uccidendo due. Nella serata di ieri nella capitale siriana sono state udite forti esplosioni. La Tv di Stato ha aggiunto che alcuni missili sono stati abbattuti dalle difese aeree ...L'ultimo episodio, stanotte: un raid aereo e missilistico israeliano ha colpito le periferie meridionali di. Le autorità locali segnalano la morte di duee danni materiali, nonostante ...

Israele attacca Damasco, media: "Due civili uccisi" la Repubblica

Due civili sono stati uccisi in un attacco israeliano in Siria, il quarto attacco del genere in meno di una settimana, ha detto l'agenzia di stampa statale siriana Sana. (ANSA) ...Nuovo attacco aereo israeliano stanotte sulla Siria, il quinto in pochi giorni. Colpita Damasco, le autorità denunciano l'uccisione di due civili. Tel Aviv non rivendica il raid, ma sostiene di colpir ...