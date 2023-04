Dall’Inghilterra: il Chelsea chiede Hojlund, ma l’Atalanta fa muro (Di martedì 4 aprile 2023) Sull’attaccante dell’Atalanta Rasmus Hojlund è spuntato fortemente anche il Chelsea, chiedendo informazioni sul ragazzo Se da una parte Hojlund sta pensando solo ed esclusivamente all’Atalanta, dall’altra parte gli interessi nei suoi confronti non tardano ad arrivare: nelle ultime ore addirittura il Chelsea è rimasto affascinato dal centravanti. Come riportato da Daily Mail, c’è stato un incontro con il presidente Antonio Percassi dove i blues hanno chiesto informazioni sul Rasmus, ma dall’altra parte i nerazzurri hanno fatto muro: sparando una cifra alta (si parla di 65 milioni). La Dea non ha necessità di venderlo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 aprile 2023) Sull’attaccante delRasmusè spuntato fortemente anche ilndo informazioni sul ragazzo Se da una partesta pensando solo ed esclusivamente al, dall’altra parte gli interessi nei suoi confronti non tardano ad arrivare: nelle ultime ore addirittura ilè rimasto affascinato dal centravanti. Come riportato da Daily Mail, c’è stato un incontro con il presidente Antonio Percassi dove i blues hanno chiesto informazioni sul Rasmus, ma dall’altra parte i nerazzurri hanno fatto: sparando una cifra alta (si parla di 65 milioni). La Dea non ha necessità di venderlo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

