“Dalla strada al palco” | anticipazioni del 4 aprile

Secondo appuntamento con "Dalla strada al palco", lo show condotto da Nek che porta in tv il mondo degli artisti di strada che si esibiscono e si raccontano davanti al pubblico e ad alcuni ospiti in studio, in onda stasera 4 aprile alle 21.20 su Rai 2. Nei panni dei cosiddetti "passanti importanti" ci saranno Nathalie Guetta e Francesco Paolantoni che affiancheranno il pubblico nella scelta delle tre performance più belle della serata. Ad accompagnare gli artisti sul palco, la band diretta dal maestro Luca Chiaravalli. I "busker" condivideranno con il pubblico le loro abilità legate a ogni forma d'arte, dalla musica al ...

