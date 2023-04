Dalla console allo schermo: quando i videogiochi diventano serie TV (Di martedì 4 aprile 2023) “The Last of Us”, ma anche “The Witcher”, “Arcane”, “Cyberpunk: Edgerunners” e “The Cuphead Show”, sono alcuni dei videogiochi che, negli ultimi anni, hanno avuto una seconda vita, attraverso serie televisive. Il fenomeno è già vasto, ma si allarga ulteriormente prendendo in considerazione anche il mondo del cinema, con “Detective Pikachu”, “Sonic the Hedgehog” e “Uncharted”. Tra riproposizioni più o meno fedeli di eventi di gioco, trame completamente nuove ed interpretazioni originali di storie ed eventi passati in sordina, queste nuove produzioni si sono affermate con forza nel mondo della cultura pop e nerd, attirando nuovi curiosi e spesso facendo innamorare una seconda volta i fan della prima ora. In questo universo in continua espansione fatto di rielaborazioni, che spaziano dagli show con attori reali, all’animazione giapponese, all’animazione ... Leggi su panorama (Di martedì 4 aprile 2023) “The Last of Us”, ma anche “The Witcher”, “Arcane”, “Cyberpunk: Edgerunners” e “The Cuphead Show”, sono alcuni deiche, negli ultimi anni, hanno avuto una seconda vita, attraversotelevisive. Il fenomeno è già vasto, ma si allarga ulteriormente prendendo in considerazione anche il mondo del cinema, con “Detective Pikachu”, “Sonic the Hedgehog” e “Uncharted”. Tra riproposizioni più o meno fedeli di eventi di gioco, trame completamente nuove ed interpretazioni originali di storie ed eventi passati in sordina, queste nuove produzioni si sono affermate con forza nel mondo della cultura pop e nerd, attirando nuovi curiosi e spesso facendo innamorare una seconda volta i fan della prima ora. In questo universo in continua espansione fatto di rielaborazioni, che spaziano dagli show con attori reali, all’animazione giapponese, all’animazione ...

