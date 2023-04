Dal governo sconto ai colossi dell’energia. Tassa sugli extraprofitti abbassata di almeno 404 milioni (Di martedì 4 aprile 2023) Si capisce ancora poco della nuova formulazione della Tassazione sugli extra profitti delle industrie energetiche. Di certo c’è che il gettito scenderà di oltre 404 milioni di euro e che questo ammanco verrà compensato riducendo i crediti di imposta per le aziende energivore e gasivore. La momentanea tregua sui costi energetici, con il gas tornato introno a 50 euro/ megawattora, valore storicamente alto ma ben al di sotto dei picchi recenti, rende l’intervento un po’ meno doloroso per le imprese che consumano molto. La Tassa prevede, nel 2023, un prelievo del 50% sugli utili, qualora superino di almeno il 10% la media dei profitti degli ultimi 4 anni. Non è chiarissimo se il prelievo si applichi poi a tutti i guadagni o solo alla parte sopra la media. C’è in ogni caso un tetto, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Si capisce ancora poco della nuova formulazione dellazioneextra profitti delle industrie energetiche. Di certo c’è che il gettito scenderà di oltre 404di euro e che questo ammanco verrà compensato riducendo i crediti di imposta per le aziende energivore e gasivore. La momentanea tregua sui costi energetici, con il gas tornato introno a 50 euro/ megawattora, valore storicamente alto ma ben al di sotto dei picchi recenti, rende l’intervento un po’ meno doloroso per le imprese che consumano molto. Laprevede, nel 2023, un prelievo del 50%utili, qualora superino diil 10% la media dei profitti degli ultimi 4 anni. Non è chiarissimo se il prelievo si applichi poi a tutti i guadagni o solo alla parte sopra la media. C’è in ogni caso un tetto, la ...

