Dal 6 aprile al cinema “Leila e i suoi fratelli” (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA – Iran, oggi. Leila ha passato la vita a prendersi cura dei suoi genitori e dei suoi quattro fratelli, una famiglia irrequieta e schiacciata dai debiti. Quando il suo progetto di avviare un’impresa che li aiuti a uscire dalla povertà è ostacolato dal padre per motivi egoistici, i fragilissimi equilibri familiari si spezzano, forse irrimediabilmente. Questa è la trama alla base di “Leila e i suoi fratelli”, film di Saeed Roustaee, con la straordinaria interpretazione di Taraneh Alidoosti, che sarà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal prossimo 6 aprile. In anteprima domenica 26 marzo al Festival del cinema Africano, d’Asia e America Latina, e martedì 28 marzo al Bifest – Bari International Film ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 aprile 2023) ROMA – Iran, oggi.ha passato la vita a prendersi cura deigenitori e deiquattro, una famiglia irrequieta e schiacciata dai debiti. Quando il suo progetto di avviare un’impresa che li aiuti a uscire dalla povertà è ostacolato dal padre per motivi egoistici, i fragilissimi equilibri familiari si spezzano, forse irrimediabilmente. Questa è la trama alla base di “e i”, film di Saeed Roustaee, con la straordinaria interpretazione di Taraneh Alidoosti, che sarà in tutte le saletografiche italiane a partire dal prossimo 6. In anteprima domenica 26 marzo al Festival delAfricano, d’Asia e America Latina, e martedì 28 marzo al Bifest – Bari International Film ...

