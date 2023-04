Dal 13 aprile al via i nuovi test per l'accesso a Medicina (Di martedì 4 aprile 2023) Sono in arrivo tra il 13 e il 22 aprile e poi successivamente tra il 15 e il 25 luglio i Tolc, i nuovi test per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 aprile 2023) Sono in arrivo tra il 13 e il 22e poi successivamente tra il 15 e il 25 luglio i Tolc, iper l'ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico die chirurgia, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : All'alba del 3 aprile, in via Rasella a Roma, è apparsa una nuova opera della Street Artist Laika, dal titolo 'Dimi… - mirkonicolino : Nella giornata di ieri il #JMuseum ha fatto registrare il nuovo record di visite: 3527 in sole 24 ore. Superato il… - DeBiaseGiuseppe : RT @INFN_: 100 incontri, tante attività didattiche e per famiglie, 4 exhibit: Roma torna a colorarsi di scienza con il #FestivaldelleScienz… - romatoday : Dal Ghetto a Trastevere, passeggiata di Pasquetta - punklouuis : è il PENultimo perché l’ultimo sarà #AllOfThoseVoices su netflix dal 22 aprile -