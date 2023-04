Da Sangiuliano poltrone e sofà

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 4 aprile 2023) L’ultima nomina è arrivata per alcuni in maniera forse un po’ inaspettata. E non c’è da sorprendersi visto il clamore dei mesi scorsi. Dopo la direzione di Nicola Lagioia, la direzione del Salone del Libro di Torino (dopo una prima edizione, quella che si terrà a maggio, di affiancamento al direttore uscente) passa a Annalena Benini. Parliamo di una nota giornalista, esperta nel mondo della cultura. Il ministro(o chi per lui) sarebbe entrato a gamba tesa sulle nomine al Salone del Libro. E non solo Una scelta, dunque, assolutamente legittima. Ciò che stona, però, è che del suo nome nei mesi passati nessuno aveva mai parlato. Al suo posto, però, si era parlato di un altro nome, quello di Paolo Giordano. Lo scrittore, però, alla fine aveva rifiutato – nonostante le pressioni di gran parte del mondo della cultura – per una ragione ben precisa: l’eccessiva ...