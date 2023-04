Da “La Repubblica delle Bolle” alle attività di rilancio della stazione ferroviaria: le nuove sfide di Visit Irpinia (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovedì 6 aprile, a partire dalle ore 10.00, presso i locali del Museo Irpino, all’interno dell’ex carcere borbonico, ad Avellino, si terrà la conferenza stampa di Visit Irpinia relativa alla programmazione delle attività 2023. In particolare, si accenderanno i riflettori sulle iniziative che si svolgeranno all’interno delle storiche Cantine A.Ma. di Pianodardine, a partire da «La Repubblica delle Bolle» che avrà luogo dal 21 al 25 aprile. L’appuntamento servirà anche a lanciare la campagna di crowdfunding finalizzata all’allestimento del progetto «Avellino Scalo», che guarda al recupero e al rilancio socio-economico della stazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGiovedì 6 aprile, a partire dore 10.00, presso i locali del Museo Irpino, all’interno dell’ex carcere borbonico, ad Avellino, si terrà la conferenza stampa direlativa alla programmazione2023. In particolare, si accenderanno i riflettori sulle iniziative che si svolgeranno all’internostoriche Cantine A.Ma. di Pianodardine, a partire da «La» che avrà luogo dal 21 al 25 aprile. L’appuntamento servirà anche a lanciare la campagna di crowdfunding finalizzata all’stimento del progetto «Avellino Scalo», che guarda al recupero e alsocio-economico...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Caso Soumahoro, chiusa l'inchiesta sulla moglie e la suocera: 'Spesi in vestiti di lusso due milioni di euro delle… - LegaSalvini : ++ LA REPUBBLICA: «CASO SOUMAHORO, CHIUSA L'INCHIESTA SULLA MOGLIE E LA SUOCERA: 'SPESI IN VESTITI DI LUSSO DUE MIL… - repubblica : Enorme incendio nel Parco delle Groane, nell'hinterland milanese. Brucia il bosco. 'Situazione aggravata dalla manc… - liviofiorillo : RT @rep_roma: Seduti in strada aspettando l'arrivo delle auto: individuati i sei protagonisti della folle sfida a colpi di selfie https://t… - AgostinoBruno9 : RT @dantegiumanini: Ecco quanto ci è costato il lusso di questi putridi fetidi individui, le famose risorse …. Caso Soumahoro, chiusa l'in… -