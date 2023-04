Cyberwar | notizie dal fronte

Leggi su panorama

(Di martedì 4 aprile 2023) La notizia della settimana forse è quella dell’intervento del Garante per la Protezione dei Dati su ChatGPT, ma quella del mese credo sia quella relativa ai “Vulkan file”. Poche righe per riassumere la questione. Un collaboratore di quella che fino a una settimana fa era un’oscura, più o meno, società di cybersecurity russa fornisce alla stampa una significativa quantità di documenti che dimostrano come essa, la Vulkan, fosse il braccio armato dei servizi segreti del Cremlino nelle sue attiva di cyber e info war. La documentazione, confermata come attendibile da diverse agenzie occidentali, dimostra come la Vulkan sia stata un supporto fondamentale in diverse operazioni cyber che negli ultimi dieci anni hanno caratterizzato lo scenario internazionale. Questo sia a livello locale, il suo zampino ci sarebbe nelle operazioni contro la rete elettrica ucraina tra il 2014 e il 2016, sia a ...