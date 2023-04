Cybercrime e Metaverso | esperienze e opportunità virtuali nel mondo reale

Leggi su formiche

(Di martedì 4 aprile 2023) La prossima evoluzione di Internet è in corso proprio ora e si chiama. Ilè il crescente regno digitale che utilizza la realtà aumentata, la realtà virtuale, la blockchain, i social media e una serie di altre tecnologie per creare un vastovirtuale in cui le persone, attraverso il proprio avatar, si connettono, interagiscono, fanno acquisti e tanto altro, consentendo una convergenza sempre più stretta trafisico e digitale. Ilsi sviluppa nel digitale ponendosi sostanzialmente come un universo creato e alimentato dalle reti globali di comunicazione che consente a milioni di persone di ricreare digitalmente interazioni più realistiche e di progettarne di completamente nuove. Nella sua mappa delle tecnologie emergenti per il 2022, Gartner stima che entro il 2026 ...