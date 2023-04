Cyberbullismo e fragilità digitale | un workshop a Treviolo per affrontare il problema con consapevolezza

(Di martedì 4 aprile 2023) Torna un nuovo appuntamento di «e-Family», il progetto che riconosce e affronta la, toccando questa volta un tema estremamente complesso come quello del. Il prossimo, in programma giovedì 13 aprile presso la Sala Consiliare del Comune di, sarà proprio dedicato a questa piaga sociale moderna, che ormai nessuno più, negli ambienti scolastici e non solo, tenta di minimizzare

