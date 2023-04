Curling | Mondiali maschili Ottawa 2023 | l’Italia lotta ma si arrende alla Norvegia all’extra end

(Di martedì 4 aprile 2023)perde contro la9-8 nella sesta giornata deidi, in Canada. Tanti rimpianti per gli azzurri che pagano una prestazione sottotono di Retornaz e non riesce a sfruttare unatutt’altro che imbattibile. Ottimo finale di partita del team azzurro, composto da Giovanella, Arman, Mosaner e Retornaz, che reagisce dopo un inizio difficoltoso e riesce a rubare la mano nel decimo end game strappando l’extra end. Extra end in cui lanon sbaglia e si porta a casa la quinta vittoria in sei partite. Italia che resta ferma a tre vittorie e tre sconfitte a due vittorie dalle prime due posizioni, che permetterebbero agli azzurri di andare in semifinale. Mosaner e compagni ora ...

La diretta testuale live di Italia - Norvegia , partita valevole per la decima sessione del round robin deidi Ottawa 2023 dimaschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio della ...Incappata nella prima sconfitta aididi Ottawa per mano dell'Italia, la Svizzera si prontamente riscattata superando nettamente per 11 - 4 la Norvegia. Gli uomini di Schwaller hanno inflitto il primo ko agli ...Manca sempre meno per Italia - Nuova Zelanda , partita valevole per l'undicesima sessione del round robin deidi Ottawa 2023 dimaschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio per ...

LIVE Italia-Norvegia 8-9, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: gli scandinavi vincono all’extra end ma quanti rimpianti azzurri! OA Sport

L'Italcurling firma il tris consecutivo di vittorie ai campionati del mondo di Ottawa, superando con un netto 7-2 la Germania nel quinto incontro della prima fase. La partita è durata solo sei end, ...L’Italia ha infilato la terza vittoria consecutiva ai Mondiali 2023 di curling maschile, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ottawa (Canada). Gli azzurri hanno schiantato la Germania con un secco ...