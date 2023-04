Curling | Mondiali | l’Italia abbatte la Svizzera e si rilancia nella corsa ai play-off

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Prima vittoria al Mondiale per gli Azzurri ?????? #WMCC2023 | #Curling | #EurosportCurling - OA_Sport : Curling, l’Italia firma il tris ai Mondiali: Germania schiantata, si lotta per i playoff - - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: Prima vittoria al Mondiale per gli Azzurri ?????? #WMCC2023 | #Curling | #EurosportCurling - RSIsport : ???????? Stanotte alla RSI ?????? Curling: Mondiali U, da Ottawa 01h00 Norvegia ???? - ???? Svizzera -

: si interrompe a tre la serie vincente d'apertura della Svizzera aidimaschili di Ottawa. Schwaller e compagni sono infatti stati sorpresi dall'Italia che si imposta in rimonta con il punteggio di 8 - ...Seconda vittoria in quattro incontri per l'Italia aimaschili 2023 di, in corso di svolgimento a Ottawa in Canada. La squadra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella ha battuto per 8 - 4 la ...La diretta testuale live di Italia - Svizzera , partita valevole per la sesta sessione del round robin deidi Ottawa 2023 dimaschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio della ...

LIVE Italia-Svizzera 7-4, Mondiali curling 2023 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri anche nel nono end! OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, programmi, Tv e streaming dei Mondiali di curling – Cronaca di Italia-Scozia – Cronaca di Italia-Canada – Cronaca di Italia-Turchia – Cronaca di Itali ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...