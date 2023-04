Curling | Mondiali 2023 | l’Italia si arrende soltanto all’extra end contro la Norvegia Tanti i rimpianti degli azzurri

(Di martedì 4 aprile 2023) Un’Italia imprecisa siper 8-9endlanella sesta partita del round robin valida per i Campionatidi, rassegna in scena in questi giorni ad Ottawa, in Canada. Un K.O molto pesante che potrebbe compromettere la difficile rincorsa verso i playoff. La partita incomincia in salita per gli, con i nordici abili a rubare la mano marcando due punti. Ma il blackout del nostro skip sembra durare poco. Il capitano infatti nella ripresa successiva rimedia immediatamente alla sbavatura, ripristinando gli equilibri mettendo due sigilli a referto. Malgrado la toppa peròresta troppo fallosa, con Mosaner che non riesce a liberare tre pietre norvegesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Prima vittoria al Mondiale per gli Azzurri ?????? #WMCC2023 | #Curling | #EurosportCurling - Eurosport_IT : Buongiorno così! ???????? L'Italia batte la Germania ai mondiali di curling centrando la terza vittoria consecutiva: f… - zazoomblog : LIVE Italia-Norvegia 8-8 Mondiali curling 2023 in DIRETTA: gli azzurri rubano la mano! Si va all’extra end -… - _ITALIACHEVINCE : Curling, Mondiali 2023: l’Italia si arrende soltanto all’extra end contro la Norvegia. Tanti i rimpianti degli azzu… - RSIsport : ???????? In diretta alla RSI ?????? Curling: Mondiali U, da Ottawa 01h00 Svizzera ????-?????????????? Scozia -

La diretta testuale live di Italia - Norvegia , partita valevole per la decima sessione del round robin deidi Ottawa 2023 dimaschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio della ...Incappata nella prima sconfitta aididi Ottawa per mano dell'Italia, la Svizzera si prontamente riscattata superando nettamente per 11 - 4 la Norvegia. Gli uomini di Schwaller hanno inflitto il primo ko agli ...Manca sempre meno per Italia - Nuova Zelanda , partita valevole per l'undicesima sessione del round robin deidi Ottawa 2023 dimaschile , in programma da sabato 1 a domenica 9 aprile. Gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Mattia Giovanella tornano sul ghiaccio per ...

Curling, l’Italia firma il tris ai Mondiali: Germania liquidata, si lotta per i playoff OA Sport

Un’Italia imprecisa si arrende per 8-9 soltanto all’extra end contro la Norvegia nella sesta partita del round robin valida per i Campionati Mondiali 2023 di curling, rassegna in scena in questi ...L’Italia perde contro la Norvegia 9-8 nella sesta giornata dei Mondiali maschili di curling 2023 a Ottawa, in Canada. Tanti rimpianti per gli azzurri che pagano una prestazione sottotono di Retornaz e ...