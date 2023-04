Cultura in provetta: quattro amici a destra per uscire dal ghetto (Di martedì 4 aprile 2023) Da Veneziani a Buttafuoco a Giuli a Venezi: una giornata (da non perdere) per varare la "Cultura nazionale". Un po' di alchimia e un po' di rivalsa, in nome di patria, famiglia e cristianesimo. E non solo Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 aprile 2023) Da Veneziani a Buttafuoco a Giuli a Venezi: una giornata (da non perdere) per varare la "nazionale". Un po' di alchimia e un po' di rivalsa, in nome di patria, famiglia e cristianesimo. E non solo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HuffPostItalia : Cultura in provetta: quattro amici a destra per uscire dal ghetto (di P. Salvatori) - gilardisil : carni uniche Si, il cibo è questo, cultura, tradizione, conoscenza e amore Le schifezze in provetta se le mangino… - soniaboh7 : Cibo sintetico, sesso virtuale, assegnazione del sesso, bimbi in provetta, farina d'insetti, parole censurate, piog… -