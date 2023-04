Ct Angola e gli elogi a Nzola | «Può ambire a una big»

(Di martedì 4 aprile 2023) Il Ct dell’, Pedro Goncalves, ha parlato a zerozero.pt di M’balaattaccante dello Spezia di Semplici Il Ct dell’, Pedro Goncalves, ha parlato a zerozero.pt di M’balaattaccante dello Spezia di Semplici. Le sue dichiarazioni: «Ha una potenza fisica spropositata, ma questo non gli toglie concentrazione e voglia di farcela.ha un enorme potenziale. La sfida più grande ora è mantenere regolarità e costanza, perché se ci riesce penso possa compiere il salto in una delle migliori big europee». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il #4aprile 2002 dopo l'indipendenza dal Portogallo nel 1975 l'#Angola vive 27 anni di guerra civile. Alla fine le due… Gli africani – maschi e giovani – corrono in Europa, ci dicono, perché in Africa non c'è posto per loro. Ma in Angola, a…

Maxi commessa per Progeco Next in Angola Qui News Cecina

Lo scorso febbraio, alla vigilia del viaggio in Gabon, Congo, RDC e Angola, Emmanuel Macron ha pronunciato un discorso sul futuro del partenariato tra Francia e Africa, riaprendo il dibattito su cosa ...Un miliardo di euro per tre corvette. Ammonta a tanto il contratto firmato ad Abu Dhabi dalla Marina militare dell’Angola e dal Gruppo Edge degli Emirati Arabi Uniti in occasione della recente (...) ...