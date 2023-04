Critiche a Matteo Berrettini e Melissa Satta sotto il post che ufficializza la loro relazione: “Più tennis e meno gossip” (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo mesi di indiscrezioni e supposizioni, è arrivata la conferma ufficiale: Melissa Satta e Matteo Berrettini stanno insieme. Le voci erano iniziate a diffondersi dopo che i due erano stati avvistati per la prima volta lo scorso gennaio, mentre assistevano all’incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Lyon Villeurbane. Finalmente la prova che fra i due ci sia del tenero arriva oggi con un post pubblicato su Instagram, il primo in cui l’ex velina e il campione del tennis si presentano ufficialmente come coppia, abbracciandosi e scambiandosi un bacio affettuoso mentre si godono un po’ di relax nella splendida Miami, dopo la sconfitta di Berrettini al primo turno del Masters 1000. Il post è stato pubblicato sul profilo di Satta, showgirl ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Dopo mesi di indiscrezioni e supposizioni, è arrivata la conferma ufficiale:stanno insieme. Le voci erano iniziate a diffondersi dopo che i due erano stati avvistati per la prima volta lo scorso gennaio, mentre assistevano all’incontro di Eurolega tra Olimpia Milano e Lyon Villeurbane. Finalmente la prova che fra i due ci sia del tenero arriva oggi con unpubblicato su Instagram, il primo in cui l’ex velina e il campione delsi presentano ufficialmente come coppia, abbracciandosi e scambiandosi un bacio affettuoso mentre si godono un po’ di relax nella splendida Miami, dopo la sconfitta dial primo turno del Masters 1000. Ilè stato pubblicato sul profilo di, showgirl ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ITCointelegraph : Il divieto temporaneo di ChatGPT in Italia per questioni di privacy suscita critiche da parte di personalità dell'i… - guidomenichell3 : @Corriere La vita privata è personale e quelli che fanno queste critiche sono persone che non meritano nessun valor… - igoriezzi : Dopo la crescita e la vittoria in Lombardia e Lazio, ora la vittoria con Fedriga in Friuli e l’avanzata della Lega.… - infoitcultura : Melissa Satta e Matteo Berrettini escono allo scoperto, tante critiche sui social - knorr_stockpot : @loca_acm @matteo_milan91 Mi sa che si è aperta una faida tra chi si è goduto la vittoria e chi non ha aspettato og… -