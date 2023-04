Cristina Marino, la moglie di Luca Argentero: «Mi alleno a 40 giorni dal parto, le mamme inventano scuse per non fare niente». È polemica (Di martedì 4 aprile 2023) «I'm Back (sono tornata). A poco più di un mese dal parto riprendo ad allenarmi». Cristina Marino, 32 anni, attrice moglie di Luca Argentero, che il 16... Leggi su leggo (Di martedì 4 aprile 2023) «I'm Back (sono tornata). A poco più di un mese dalriprendo ad allenarmi»., 32 anni, attricedi, che il 16...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gilmevermore : quanto amo il fisico di Cristina Marino, è stupenda - ilmessaggeroit : #cristina marino, la moglie di Argentero si allena a 40 giorni dal parto: «Le mamme inventano scuse per non fare ni… - FQMagazineit : Cristina Marino criticata sui social perché si allena 40 giorni dopo il parto. Lei: “Vi raccontate scuse per non fa… - DonnaGlamour : Cristina Marino criticata per allenamenti dopo parto: “Raccontate scuse per non farlo” - RMRenee78 : @TheDebEmpire Esatto! Ma guardando Chiara Ferragni o Cristina Marino, sono vestite così!! -