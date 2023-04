Crisi Inter | Marotta richiama la psicologa della Goggia

(Di martedì 4 aprile 2023) A poche ore dalla semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, il dirigente dell'ha portato la rosa dallamilanese Lucia Bocchi, che a suo tempo aveva aiutato la campionessa di sci a superare un momento difficile. Basterà per trovare la serenità in questo momento difficile?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... varrialeparody : Suvvia juventini, con una @Inter così in crisi un 3-0 a vostro favore mi sembra scontato, così come una doppietta d… - lore_cerio_03 : @finoallafine_96 Raga piano con le provocazioni..che potrebbe tornarci tutta lì dove non batte il sole..parliamo do… - napolista : Crisi #Inter, #Marotta regala al gruppo la psicologa di Sofia #Goggia Si chiama Lucia Bocchi la professionista inc… - News24_it : Inter in crisi: il club punta su una psicologa per riprendersi - Fantacalcio ® - Interce78144140 : FERMI TUTTI. L'Inter è in crisi da un mese e non ho letto 'Chivu-ol essere allenatore dell'Inter?'. Me ne dispiacc… -

Fanno eccezione soltanto gli anni 2015 e 2018, quando il primato della spesa tocca all'. La ...o non, questa voce di spesa pare proprio intoccabile. Chissà come mai.Antonio Cassano , alla Bobo Tv, è intervenuto sulladell'e sul futuro della panchina nerazzurra: " Inzaghi è inadeguato e io lo dicevo già due mesi fa, secondo me questa idea ce l'ha anche Marotta . Secondo me Conte è già ad Appiano: se ...All'Allianz Stadium di Torino va in scena la prima semifinale di Coppa Italia e l'si presenta all'appuntamento a pezzi dal punto di vista mentale. Repubblica però scrive che l'ad Marotta ha ...

Giletti: "Inter in crisi Io non mi fido. Per la Juve sfida fondamentale" La Gazzetta dello Sport

Ottava posizione per Simone Inzaghi con i suoi 10 milioni di euro all’anno con l’Inter. Però, al momento, deve fronteggiare una crisi che sembra non finire mai. Già a partire da stasera, martedì 4 ...Antonio Cassano, alla Bobo Tv, è intervenuto sulla crisi dell’Inter e sul futuro della panchina nerazzurra: “Inzaghi è inadeguato e io lo dicevo già due mesi fa, secondo me questa idea ce l’ha anche ...