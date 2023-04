Crisi Inter, Marotta regala al gruppo la psicologa di Sofia Goggia (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera l’Inter torna in campo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. All’Allianz Stadium di Torino va in scena la prima semifinale di Coppa Italia e l’Inter si presenta all’appuntamento a pezzi dal punto di vista mentale. Repubblica però scrive che l’ad Marotta ha pensato già ad una soluzione temporanea. L’ultima sconfitta in campionato contro la Fiorentina, la terza consecutiva, ha lasciato degli strascichi nel gruppo nerazzurro, diviso fra un allenatore che non riesce a dare quel quid in più alla squadra e un’organico potenzialmente da primo posto in classifica. Anche la dirigenza inizia a spazientirsi rispetto ai mancati risultati sul campo. Probabile che Marotta e tutto il gruppo dirigenziali stiano già pensando a un cambio panchina per la prossima stagione e, se le cose ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 aprile 2023) Questa sera l’torna in campo contro la Juventus di Massimiliano Allegri. All’Allianz Stadium di Torino va in scena la prima semifinale di Coppa Italia e l’si presenta all’appuntamento a pezzi dal punto di vista mentale. Repubblica però scrive che l’adha pensato già ad una soluzione temporanea. L’ultima sconfitta in campionato contro la Fiorentina, la terza consecutiva, ha lasciato degli strascichi nelnerazzurro, diviso fra un allenatore che non riesce a dare quel quid in più alla squadra e un’organico potenzialmente da primo posto in classifica. Anche la dirigenza inizia a spazientirsi rispetto ai mancati risultati sul campo. Probabile chee tutto ildirigenziali stiano già pensando a un cambio panchina per la prossima stagione e, se le cose ...

