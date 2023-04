Crisi energetica e inflazione, Istat: il sistema produttivo italiano colpito in modo trasversale (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – La Crisi energetica e l’inflazione da costi che ne è derivata hanno colpito il sistema produttivo italiano in modo trasversale, ma con una certa eterogeneità tra i diversi comparti. Lo rileva l’Istat nell’edizione 2023 del Rapporto sulla Competitività dei settori produttivi presentato oggi dall’Istituto di Statistica nella sede del Politecnico di Milano. Il commercio con l’estero dei settori produttivi, spiega il Rapporto, ha generalmente evidenziato una dinamica in volume molto meno brillante rispetto a quella in valore, sia per le esportazioni sia per le importazioni; fanno eccezione alcuni comparti del Made in Italy: abbigliamento, pelli e, per quanto riguarda il solo export, anche il tessile e gli ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 aprile 2023) (Adnkronos) – Lae l’da costi che ne è derivata hannoilin, ma con una certa eterogeneità tra i diversi comparti. Lo rileva l’nell’edizione 2023 del Rapporto sulla Competitività dei settori produttivi presentato oggi dall’Istituto di Statistica nella sede del Politecnico di Milano. Il commercio con l’estero dei settori produttivi, spiega il Rapporto, ha generalmente evidenziato una dinamica in volume molto meno brillante rispetto a quella in valore, sia per le esportazioni sia per le importazioni; fanno eccezione alcuni comparti del Made in Italy: abbigliamento, pelli e, per quanto riguarda il solo export, anche il tessile e gli ...

