Criscitiello: «Inter disfatta. Lukaku non vede neanche porta di casa» (Di martedì 4 aprile 2023) Immense critiche da parte del giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello nei confronti dell'Inter, ma non solo. Tanti problemi non risolti nell'ambiente nerazzurro. CRITICHE – Ennesima sconfitta contro la Fiorentina e processo ricominciato nei confronti dell'Inter. Questa volta si aggiunge Michele Criscitiello, che fa sapere la sua su Sportitalia: «La Curva Nord scrive più comunicati della società stessa e si fa sentire per la seconda volta nelle ultime settimane, Inzaghi ha le sue colpe perché quando perdi è così, Lukaku non vede la porta neanche quando deve tornare a casa, l'Inter è una disfatta totale. Si parla poi di De Zerbi quando invece l'allenatore ha in mente il Brighton già per la ...

