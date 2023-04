(Di martedì 4 aprile 2023) L'ingresso dellarappresenta una nuova escalation, ponendo "unasicurezza della". Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, nel giorno in cui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanretta72 : RT @TrueReportNet: ???????? 'L'ammissione della Finlandia alla NATO costringerà la Russia a prendere contromisure per 'garantire la sua sicure… - TrueReportNet : ???????? 'L'ammissione della Finlandia alla NATO costringerà la Russia a prendere contromisure per 'garantire la sua s… - NessunLuogo24 : #BREAKING L’ingresso della #Finlandia ???? nella #NATO “È un attacco alla nostra sicurezza”: lo ha detto il portavoce… - FrancescoTagli : RT @rtl1025: ?? L'ingresso della #Finlandia nella #Nato rappresenta una nuova escalation, ponendo 'una minaccia alla sicurezza della #Russia… - MinnilluGRATIS : RT @rtl1025: ?? L'ingresso della #Finlandia nella #Nato rappresenta una nuova escalation, ponendo 'una minaccia alla sicurezza della #Russia… -

L'ingresso dellanella Nato rappresenta una nuova escalation, ponendo "una minaccia alla sicurezza della Russia". Lo ha detto il portavoce del, Dmitry Peskov, nel giorno in cui Helsinky diventa il ......19, lanella Nato una minaccia alla Russia 09:39 Lavrov: "La Ue ha perso la Russia. Per noi ora è un'entità ostile"04 apr 12:03: "nella Nato Pronte contromisure" L'ingresso dellanella Nato costringe la Russia ad adottare 'contromisure' per garantire la propria sicurezza. Lo ha detto il portavoce ...

Cremlino, la Finlandia nella Nato è una minaccia alla Russia La Sicilia

(ANSA) - MOSCA, 04 APR - L'ingresso della Finlandia nella Nato rappresenta una nuova escalation, ponendo "una minaccia alla sicurezza della Russia". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry ...La Finlandia sarà da domani ufficialmente un membro della Nato. «La bandiera finlandese sarà issata fuori dal quartier generale, quando diventerà il ...