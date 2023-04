Credit Suisse al capolinea | presidente chiede scusa ad azionisti

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cub_it : #Crisi #bancaria SVG, Credit Suisse, Deutsche Bank, #capitalismo, economia di #guerra, #inflazione. Su questi argom… - fisco24_info : Borsa: Milano tiene con l'Europa e Wall street, bene Saipem: Positive Ubs e Credit Suisse. Gas prosegue calo (-6%) - anglotedesco : Credit Suisse, dalla procura federale via all’inchiesta sull’operazione Ubs - MarilenaRispol1 : A Zurigo l'ultima assemblea di Credit Suisse dopo 167anni. Il presidente Axel Lehman si scusa con gli azionisti - I… - gff10000 : @LesNews24 Davanti agli azionisti??? Ti devi scusare con i correntisti brutta merda ! -#Credit_Suisse -

In rialzo oltre il punto percentuale i titoli di Ubs enel giorno dell'assemblea di quest'ultima, mentre Deutsche Bank ondeggia attorno alla parità. In Piazza Affari Erg sale del 3% con ...All'ultima assemblea degli azionisti, al termine di 167 anni di storia del, il presidente Axel Lehmann ha chiesto scusa agli investitori per il crollo della banca svizzera. "È un giorno triste. Per tutti voi e per noi", ha detto Lehmann agli azionisti nella ...Sondaggio in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor . Le tensioni registrate nel sistema finanziario con la crisi delle banche regionali americane e il salvataggio dida parte di Ubs hanno lasciato il segno sul mood degli operatori di mercato che in stragrande maggioranza ritengono ora improbabile un trend rialzista nel corso dei prossimi mesi. E' ...

2) Il settore bancario sta risentendo del crollo di Credit Suisse Il primo trimestre dell'anno è stato da incubo per la piazza finanziaria svizzera. La seconda banca più grande del Paese, Credit ...Il Sole 24 Ore Radiocor) - Le tensioni registrate nel sistema finanziario con la crisi delle banche regionali americane e il salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs hanno lasciato il segno sul ...