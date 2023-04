Costantino Vitagliano, l’ex tronista di “U&D” ha fatto una rivelazione inaspettata su Costanzo (Di martedì 4 aprile 2023) Personaggi tv. Costantino Vitagliano ha fatto una rivelazione sconvolgente su Costanzo. Classe 1974, Costantino Vitagliano è un personaggio televisivo, ex modello e attore italiano. È diventato noto nel mondo dello spettacolo e della cronaca rosa dopo la sua partecipazione nel 2003 a Uomini e Donne, trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi su Canale 5, nel ruolo di tronista. Ora Costantino è tornato a parlare dei rapporti che aveva con Costanzo dopo la sua partecipazione a U&D in una nuova intervista per RTL 120.5 News.



Leggi anche: Costantino Vitagliano torna in tv: sarà una Drag Queen nel nuovo show Rai Leggi anche: Costantino ... Leggi su tvzap (Di martedì 4 aprile 2023) Personaggi tv.haunasconvolgente su. Classe 1974,è un personaggio televisivo, ex modello e attore italiano. È diventato noto nel mondo dello spettacolo e della cronaca rosa dopo la sua partecipazione nel 2003 a Uomini e Donne, trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi su Canale 5, nel ruolo di. Oraè tornato a parlare dei rapporti che aveva condopo la sua partecipazione a U&D in una nuova intervista per RTL 120.5 News.Leggi anche:torna in tv: sarà una Drag Queen nel nuovo show Rai Leggi anche:...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Costantino Vitagliano: “Ecco cosa mi disse Costanzo” leggi su Gloo - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? #CostantinoVitagliano: '#MaurizioCostanzo mi disse, 'ti vendo a tranci' perchè funzioni in TV' ??? di Francesco Fredella ht… - tempoweb : 'Non vanno via mai'. #CostantinoVitagliano svela il suo segreto più profondo #3aprile - rtl1025 : ?? #CostantinoVitagliano: '#MaurizioCostanzo mi disse, 'ti vendo a tranci' perchè funzioni in TV' ??? di Francesco F… - mircodibasilio : Grande Costantino Vitagliano! -