Costacurta: “Champions League, pressioni sul Napoli, Milan in fiducia” (Di martedì 4 aprile 2023) Alessandro Costacurta parla della doppia sfida tra Milan e Napoli per i quarti di Champions League. L’ex difensore del Milan si proietta sulla Champions League con il doppio confronto tra Milan e Napoli, il primo in programma il 12 aprile a San Siro. Mentre Napoli-Milan si gioca il 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona. Champions League: Milan-Napoli, il commento di Costacurta “Il Milan affronterà una squadra più forte, questo dato resta. Ma l’Europa di per sé taglia una parte della distanza e, dopo l’ultimo risultato di campionato, il gap si assottiglia ancora di più. Il ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 aprile 2023) Alessandroparla della doppia sfida traper i quarti di. L’ex difensore delsi proietta sullacon il doppio confronto tra, il primo in programma il 12 aprile a San Siro. Mentresi gioca il 18 aprile allo stadio Diego Armando Maradona., il commento di“Ilaffronterà una squadra più forte, questo dato resta. Ma l’Europa di per sé taglia una parte della distanza e, dopo l’ultimo risultato di campionato, il gap si assottiglia ancora di più. Il ...

