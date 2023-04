Così il vescovo di Shanghai divide Cina e Santa Sede. Il commento di Sisci (Di martedì 4 aprile 2023) Monsignor Shen Bin, capo del Consiglio dei vescovi cinesi, è il nuovo vescovo di Shanghai, Sede vacante da 10 anni dopo che il vescovo riconosciuto da Vaticano e governo, monsignor Ma Daqin, è stato sottoposto (e lo è ancora ora) agli arresti domiciliari nel seminario di Sheshan per aver osato dimettersi dall’Associazione patriottica subito dopo l’ordinazione episcopale. LA NOMINA UNILATERALE La cerimonia d’insediamento di Sheh è avvenuta oggi. La lettera di nomina è dello stesso Consiglio dei vescovi cinesi. Sulla faccenda ha acceso da giorni i riflettori AsiaNews, che sottolinea come questo organismo non sia riconosciuto dalla Santa Sede e sia “strettamente sottomesso al Partito comunista cinese”. “Dall’origine dell’investitura emerge che l’Associazione patriottica (ufficiale) cinese ... Leggi su formiche (Di martedì 4 aprile 2023) Monsignor Shen Bin, capo del Consiglio dei vescovi cinesi, è il nuovodivacante da 10 anni dopo che ilriconosciuto da Vaticano e governo, monsignor Ma Daqin, è stato sottoposto (e lo è ancora ora) agli arresti domiciliari nel seminario di Sheshan per aver osato dimettersi dall’Associazione patriottica subito dopo l’ordinazione episcopale. LA NOMINA UNILATERALE La cerimonia d’insediamento di Sheh è avvenuta oggi. La lettera di nomina è dello stesso Consiglio dei vescovi cinesi. Sulla faccenda ha acceso da giorni i riflettori AsiaNews, che sottolinea come questo organismo non sia riconosciuto dallae sia “strettamente sottomesso al Partito comunista cinese”. “Dall’origine dell’investitura emerge che l’Associazione patriottica (ufficiale) cinese ...

