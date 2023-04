Così gli 007 spiavano Martin Luther King e Muhammad Ali contrari alla guerra in Vietnam (Di martedì 4 aprile 2023) La National Security Agency mostrava la sua 'invasività' già diversi decenni fa. Una serie di documenti declassificati hanno rivelato che ai tempi delle proteste contro la guerra in Vietnam la Nsa ... Leggi su globalist (Di martedì 4 aprile 2023) La National Security Agency mostrava la sua 'invasività' già diversi decenni fa. Una serie di documenti declassificati hanno rivelato che ai tempi delle proteste contro lainla Nsa ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiulioMarini2 : .@GPDP_IT non so quanto sia corretta l’interpretazione del giornale ma se così fosse gli “esitanti” sarebbero sogge… - nelloscavo : ++ Il dossier sulla #Libia su cui indaga la Corte penale Internazionale ha visto arrivare sul tavolo all’Aja un nuo… - marattin : Ministro @g_sangiuliano, se la scelta della Capitale della Cultura 2025 è stata già presa, ditelo. Così evitiamo ch… - Daniela23656979 : RT @debohstardust: Il gfvip più brutto poteva solo finire così..la volevano far vincere dall'inizio e si è capito in semifinale quando hann… - Alessan84334320 : @accountparodia Gli auguri a Rabiot li faccio di cuore,ma uno che ha visto all’opera Platini e Zidane,una bestialit… -