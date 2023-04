Cosa si cela dietro alle interazioni umane: la chimica segreta del cervello (Di martedì 4 aprile 2023) Torna in libreria Paolo Borzacchiello, con un nuovo libro che promette magie: "La chimica segreta delle interazioni umane" (RoiEdizioni), una guida semplice e pratica sul comportamento umano e su come trasformarlo a nostro favore Leggi su ilgiornale (Di martedì 4 aprile 2023) Torna in libreria Paolo Borzacchiello, con un nuovo libro che promette magie: "Ladelle" (RoiEdizioni), una guida semplice e pratica sul comportamento umano e su come trasformarlo a nostro favore

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matrix667270849 : @L_Angelo_Nero_ Cosa si cela....oltre la negatività - licprospero : RT @tizianacampodon: blandiscono per poter disprezzare, sono attratti eroticamente, inesorabilmente dal #disprezzo, 'sono quasi tutti nient… - EnzaAltieri : RT @tizianacampodon: blandiscono per poter disprezzare, sono attratti eroticamente, inesorabilmente dal #disprezzo, 'sono quasi tutti nient… - mangatopmanga : RT @tizianacampodon: blandiscono per poter disprezzare, sono attratti eroticamente, inesorabilmente dal #disprezzo, 'sono quasi tutti nient… - maryilritorno : RT @tizianacampodon: blandiscono per poter disprezzare, sono attratti eroticamente, inesorabilmente dal #disprezzo, 'sono quasi tutti nient… -