Corsi pres Empoli | «Asllani? Sorpreso! Forse all’Inter altra gestione»

Leggi su inter-news

(Di martedì 4 aprile 2023)idente dell’, è intervenuto in collegamento nel pomeriggio di Radio Sportiva. A domanda sullo scarso utilizzo di, che comunque stasera dovrebbe essere titolare in Juventus-Inter, non si è risparmiato una critica verso la società.PARTICOLARE – Kristjansi è trasferito la scorsa estate dall’. Arrivato a Milano con grandi aspettative, ha collezionato ventunoenze ma per soli 568?. Fabrizioidente del club toscano, commenta lo scarso utilizzo: «Io guardo con attenzione, ovviamente sono interessato a quello che faperché è come se fosse un nipote che è andato. Io ho visto con ...