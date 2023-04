Coripet | ok Mase per l' allargamento alla gestione del Pet non food

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Roma, 04 apr. - (Adnkronos) -, consorzio volontario senza scopo di lucro, che ha come mission la raccolta e l'avvio a riciclo delle bottiglie in Pet, “ha ottenuto dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica l'autorizzazione per ladel Pet non”. “Accolta dunque dal ministero l'istanza avanzata dal consorzio perrgare ladel fine vita anche ai contenitori in pet utilizzati nel non, ad esempio per la detergenza personale (shampooing, bagni schiuma)”, spiega il Consorzio. Nella compagine consortile possono ora entrare, nella categoria produttori, le aziende che utilizzano bottiglie in Pet anche per la detergenza, con un aumento della rappresentatività dirispetto all'immesso a consumo, già oggi oltre il 50% del ...